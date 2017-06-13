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Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 11:54

Музыканты Московской филармонии сыграют для челябинцев в режиме онлайн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Зрители Челябинской филармонии в среду, 14 июня, увидят онлайн-выступление Московского государственного академического симфонического оркестра и молодого виртуоза Андрея Гугнина – концерт состоится в рамках всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе филармонии, для челябинцев прозвучит симфоническая поэма «Финляндия» Сибелиуса, концерт для рояля и оркестра Грига и музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». За дирижерским пультом – Хобарт Эрл (США). На рояле солирует участник известного российского музыкального цикла «Звезды XXI века» Андрей Гугнин.

Московский государственный академический симфонический оркестр – один из старейших симфонических оркестров России, основан в 1943 году правительством СССР. Оркестр дает концерты в Большом зале Московской консерватории и Концертном зале Чайковского. Коллектив регулярно проводит турне за рубежом – в течение последних 25 лет гастроли МГАСО состоялись более чем в 50 странах, включая США, Великобританию, Японию, Испанию, Австрию, Италию, Германию, Чехию, Польшу, Венгрию, Францию, Южную Корею, Австралию, Китай и Швейцарию.

Онлайн-трансляция состоится 14 июня в 17.00 в фойе Концертного зала имени Прокофьева. Вход свободный. Оставить заявки на посещение и узнать подробности о просмотре программ можно по телефону 263-75-57.

Фото предоставлены пресс-службой Челябинской филармонии

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Теги: концерт, филармония, афиша, новости челябинска
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