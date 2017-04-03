ВНИМАНИЕ. Мошенники пытаются заманить жителей Челябинска на платную диспансеризацию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинска столкнулись с мошенниками, которые предлагают платную диспансеризацию, – при этом проверить здоровье можно абсолютно безвозмездно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Одной из горожанок позвонили на мобильный телефон и пригласили в Челябинский областной центр медпрофилактики на диспансеризацию. Ей рекомендовали приехать по адресу, который не совпадает с местом положения ЧОЦМП, пообещали, что все необходимые талоны уже готовы. После телефонного разговора женщина проверила названный адрес в интернете и обнаружила там коммерческую компанию. Более того, год рождения женщины не подходит для прохождения осмотра в этом году.

«Гражданам действительно могут поступать звонки с приглашением на диспансеризацию, но совершать их могут представители страховых компаний, работающих в системе ОМС. Они ни в коем случае не будут приглашать людей по адресам частных организаций, только в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. При этом весь объем обследований в рамках диспансеризации будет бесплатным», – отметил главный специалист Минздрава Челябинской области по профилактической медицине Ольга Агеева.

Получить подробную информацию о диспансеризации можно по телефону единого контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).