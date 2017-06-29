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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 18:35

ВНИМАНИЕ. Мошенники навязывают челябинцам установку газовых счетчиков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области мошенники навязывают челябинцам установку газовых счетчиков – выражаясь юридическим языком, они предупреждают доверчивых жителей многоквартирных домов (МКД) о том, что «в отсутствие прибора учета им придется оплачивать газ по повышенным нормативам», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Челябинск».

В компании подчеркивают: установка приборов учета газа не является обязательным требованием для потребителей, проживающих в МКД.

«Практически ежедневно в аварийно-диспетчерские службы поступают сообщения от потребителей о визитах якобы работников газовой службы или "Горгаза", которые убеждают владельцев квартир в необходимости установки приборов учета газа, ссылаясь на требования законодательства. Доверчивые горожане, в первую очередь, пенсионеры, часто поддаются на уговоры и приобретают газовые счетчики, причем по расценкам, которые значительно превышают реальную стоимость приборов», – говорится в сообщении.

Между тем, установка индивидуальных приборов учета газа необходима лишь в индивидуальных жилых домах, которые отапливаются с использованием газового оборудования, а также в случаях, если объем потребления природного газа составляет более 2 куб. м в час. Таким образом, законодательные акты не обязывают потребителей устанавливать приборы учета газа в квартирах, где имеются только газовые плиты и проточные водонагреватели.

Сотрудники компании АО «Газпром газораспределение Челябинск» не проводят обходы квартир с целью навязать установку различных приборов. Если остаются сомнения относительно пришедшего сотрудника газовой службы, нужно позвонить в управляющую организацию или в службу 04 (с мобильного – 104) и уточнить, проводится ли проверка оборудования по указанному адресу и числится ли в штате организации данный работник.

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Теги: мошенничество, газ, счетчики, новости челябинска
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