Мошенник попытался выманить почти 50 млн у двух фирм из Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске мошенник попытался выманить почти 50 млн рублей у двух строительных компаний – он предоставил судебным приставам поддельные документы на взыскание долгов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФССП.

Установлено, что в середине февраля УФССП получило исполнительные документы, выданные одним из районных судов Екатеринбурга, о взыскании с двух челябинских строительных компаний денег в пользу гражданина. С одной фирмы нужно было получить 28 млн рублей, вторая, якобы, задолжала более 21,5 млн.

Однако приставы вскоре установили, что документы липовые, судом не выдавались.

В ОП «Центральный» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту покушения на хищение денег организаций. Ведется расследование всех обстоятельств.