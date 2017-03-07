Мир женщины СССР представили на выставке в челябинской библиотеке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В преддверии весеннего праздника в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в Челябинске открылась выставка «Красота по-советски» – в экспозиции представлено более 200 предметов, рассказывающих, чем жили женщины в СССР в период 20-70 годов XX века, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов.

«Для советской женщины – активистки, работницы, "спортсменки, комсомолки и просто красавицы" – внешняя привлекательность, естественная красота и здоровье были неотъемлемой частью образа "нового человека" – советской женщины», – напоминают библиотекари и предлагают оценить не только наряды и аксессуары, но и предметы быта, косметику, журналы мод, пузырьки с популярными духами, изящные туфельки, сумочки, шляпки, щипцы для завивки волос – все то, что было доступно среднестатистической советской женщине.

Кроме того, на выставке представлены поздравительные открытки с 8 Марта и коллекция открыток-фотографий популярных актрис. «Именно киноактрисы, знаменитые спортсменки и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова были иконами стиля для советской женщины, они диктовали новые веяния в моде», – напоминают организаторы выставки.

Ретро-выставка представляет интерес не только для старшего поколения, но и для молодежи, которая рассматривая экспонаты, найдет много общего с современными модными тенденциями.

Выставка работает в отделе краеведения Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина города Челябинска до конца марта 2017 года (улица Коммуны, 69, тел. 264-73-11).

Вход свободный.