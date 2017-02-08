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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 05:35

ВНИМАНИЕ. Минус 28. Отмена занятий в школах Челябинска 8 февраля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Морозы отменяют занятия в челябинских школах – не учатся первая и вторая смена с 1 по 7 класс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Из-за пониженной температуры воздуха в среду, 8 февраля, отменены занятия в школах Челябинска для учащихся 1-7 классов в первую и вторую смены. По данным на 5.00, столбики термометров застыли на отметке минус 28, ветер тихий. К обеду прогнозируется потепление до минус 26.

Напомним, 8-11 февраля в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более ниже климатической нормы. Из-за мороза также приостанавливается работа всесезонного «чертова колеса». Аттракцион будет запущен, как только в городе потеплеет,

ЧТО ДЕЛАТЬ, если автомобиль не заводится в мороз.

Температурная шкала отмены занятий в школах Челябинска 

 
 с 1 по 4 класс
 - 25 градусов
 при скорости ветра 1-4 м/с
- 25-27 градусов   без ветра
 с 1 по 7 класс
 - 25 градусов
 при скорости ветра 5 м/с и более
- 26-27 градусов
 при скорости ветра 1-4 м/с
- 28-29 градусов  без ветра
 с 1 по 9 класс
 - 26-27 градусов
 при скорости ветра 5 м/с и более
- 28-29 градусов
 при скорости ветра 1-4 м/с
- 30 градусов  без ветра
 с 1 по 11 класс
 - 28-29 градусов
 при скорости ветра 5 м/с и более
- 30 градусов
 при скорости ветра 1-4 м/с
- 31 градус и ниже+
  -


 

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Теги: погода в челябинске, отмена занятий, новости челябинска, морозы на урале
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