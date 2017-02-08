ВНИМАНИЕ. Минус 28. Отмена занятий в школах Челябинска 8 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Морозы отменяют занятия в челябинских школах – не учатся первая и вторая смена с 1 по 7 класс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Из-за пониженной температуры воздуха в среду, 8 февраля, отменены занятия в школах Челябинска для учащихся 1-7 классов в первую и вторую смены. По данным на 5.00, столбики термометров застыли на отметке минус 28, ветер тихий. К обеду прогнозируется потепление до минус 26.

Напомним, 8-11 февраля в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более ниже климатической нормы. Из-за мороза также приостанавливается работа всесезонного «чертова колеса». Аттракцион будет запущен, как только в городе потеплеет,

ЧТО ДЕЛАТЬ, если автомобиль не заводится в мороз.

Температурная шкала отмены занятий в школах Челябинска

с 1 по 4 класс - 25 градусов при скорости ветра 1-4 м/с - 25-27 градусов без ветра с 1 по 7 класс - 25 градусов при скорости ветра 5 м/с и более - 26-27 градусов при скорости ветра 1-4 м/с - 28-29 градусов без ветра с 1 по 9 класс - 26-27 градусов при скорости ветра 5 м/с и более - 28-29 градусов при скорости ветра 1-4 м/с - 30 градусов без ветра с 1 по 11 класс - 28-29 градусов при скорости ветра 5 м/с и более - 30 градусов при скорости ветра 1-4 м/с - 31 градус и ниже + -



