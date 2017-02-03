Мигрантам придется обзавестись трудовым договором, чтобы остаться в РФ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

МВД разработало законопроект, который предусматривает выдворение из РФ мигрантов из стран Евразийского экономического союза за отсутствие трудового договора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Известия».

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах – членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

МВД предлагает дополнить статью ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующим пунктом: «Иностранный гражданин, которому для осуществления трудовой деятельности в соответствии с настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации не требуется получение разрешения на работу либо патента, не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)».

Новая мера, по мнению разработчиков, необходима для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств – членов ЕАЭС.

Авторы документа также предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Для должностных лиц предусматривается штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 250 тыс. до 800 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Исключение предусматривается для граждан Белоруссии, которые освобождены от получения миграционной карты.