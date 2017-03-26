«Металлург» обыграл «Ак Барс» во втором матче финала Восточной конференции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:0 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Тимкин (01:16) и Данис Зарипов (30:57).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Металлурга».

Серия между «Металлургом» и «Ак Барсом» продолжится 28 и 30 марта в Казани. В случае необходимости команды сыграют 1 апреля на Урале, 3 апреля – в столице Татарстана, седьмая возможная встреча запланирована на 5 апреля в Магнитогорске.

Финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина стартует 8 апреля, победитель сезона определится не позднее 20 апреля.