«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче финала Восточной конференции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» во втором овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0,1:0) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (финал Восточной конференции), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (37:30) и Сергей Мозякин (85:02). У проигравших отличился Федор Малыхин (29:01).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Магнитки».

Серия между «Металлургом» и «Ак Барсом» продолжится 26 марта в Магнитогорске, 28 и 30 марта – в Казани. В случае необходимости команды сыграют 1 апреля на Урале, 3 апреля – в столице Татарстана, седьмая возможная встреча запланирована на 5 апреля в Магнитогорске.

Финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина стартует 8 апреля, победитель сезона определится не позднее 20 апреля.