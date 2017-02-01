«Металлург» лишил «Северсталь» шансов на плей-офф, обыграв в Магнитогорске 6:4

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Магнитка» обыграла «Северсталь» в Магнитогорске – очередной матч регулярного чемпионата КХЛ 1 февраля завершился со счетом 6:4 в пользу хозяев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У «Северстали» шайбы забросили Адам Мазур (24:36, 5х3), Клэй Уилсон (33:27), Максим Трунев (36:04) и Сергей Лапин (52:27).

В составе «Магнитки» голами отметились Крис Ли (05:06), Денис Казионов (18:14), Томаш Филиппи (20:23), Оскар Осала (28:51) и Сергей Мозякин, сделавший дубль (31:47 и 38:58, 5х4).

Таким образом, череповецкий клуб потерял шансы на выход в плей-офф, тогда как «сталевары», напомним, досрочно одержали победу в Восточной конференции.

Добавим, в игре 1 февраля игроки «Металлурга» установили два новых рекорда КХЛ. Так, Мозякин побил рекорд Александра Радулова по набранным очкам в «регулярке» Лиги, набрав 81 (44+37) очко. Предыдущий рекорд – 80 (20+60) результативных баллов – продержался 6 лет (он был установлен в сезоне 2010/2011, Радулов тогда выступал за уфимский «Салават Юлаев»).

Второй бомбардирский рекорд дня принадлежит 36-летнему канадскому защитнику «Магнитки» Крису Ли, который после матча с череповецкой «Северсталью» имеет в активе 59 (13+46) набранных очков. Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Даллмэну («Барыс») в сезоне-2008/09 – 58 (28+30) результативных баллов.