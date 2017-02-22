Масленица-2017 в Челябинске: где поесть блины и выпить чайного глинтвейна

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Масленица, она же Блинница, Блиноедка, Прожорная и Объедуха – праздничная неделя, которую на Руси отмечают с небывалым размахом еще со времен язычества. Веселые гулянья, рукопашные бои, ярмарки, катания на санях, столы, полные блинов и прочей снеди, а также пылающая Марена – именно так издавна провожали надоевшую зиму, зазывая весну, тепло и плодородие. В этом году отмечать Масленицу будут 25 февраля по всему Челябинску и за его пределами. Самые интересные мероприятия, где можно будет «жечь и наедаться, танцевать и драться» – в предпраздничном материале Агентства новостей «Доступ».

Основной площадкой станет городской сад имени Пушкина. В полдень здесь начнется театрализованное представление. Лучшие коллективы области выступят перед публикой, представят разные номера. Зрители смогут поучаствовать в народных играх и забавах по перетягиванию каната, поднятии тяжелых гирь, попробовать попасть снежком в мишень, пробежаться верхом на метле и залезть на высокий столб.

Русский национально-культурный центр «Хоровод» устроит выставку русского народного костюма, гости праздника смогут примерить цветастые платки и сделать фото на память. Мастерицы проведут мастер-классы по изготовлению русской народной игрушки, а в торговых рядах можно будет купить сувениры и угощение.

100 литров чайного глинтвейна обещают выставить устроители на угощение, горожанам раздадут 2017 караваев.

Тут же пройдет уже традиционный конкурс среди хозяек «Масленичный блин».

«В этом году на конкурс заявилось около 50 участниц из восьми территорий. Каждый раз хозяйки стараются приготовить что-то особенное. Например, у нас были "Ржанники для похудания" – блины, приготовленные из хлеба, мы пробовали блинную солянку, думаю, что-то интересное приготовят и в этот раз. Все желающие смогут принять участие в дегустации», – отметила директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Своими кулинарными способностями померяются мастерицы из Челябинска, Кунашакского, Увельского, Пластовского, Коркинского районов. Победительниц будут выбирать по шести номинациям: за оригинальный рецепт, за самый вкусный блин с начинкой, за целое блюдо, приготовленное из блинов, и за оформление стола. Свои награды вручат Дом дружбы, жюри конкурса, а также будет приз зрительских симпатий. Победители получат большие наборы из посуды.

Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Также народные гулянья пройдут в парках имени Гагарина, «Металлург», саду Победы, на пешеходной части улицы Кирова, скверах на улицах Молодогвардейцев и Воровского, на площадке по адресу Комсомольский проспект, 34.

Напомним, Широкая Масленица пройдет и на этапе Кубка мира по фристайлу, который состоится в Миассе на ГЛЦ «Солнечная долина» 24-25 февраля. Масленичные гулянья развернутся на территории горнолыжного курорта 25 февраля, в день проводов зимы, и станут местом досуга и активного времяпрепровождения для нескольких тысяч южноуральцев.

«Создавать атмосферу традиционного русского праздника будут участники Общества русской традиционной культуры города Миасса, артисты ансамблей народного творчества "Ивушка", "Вольница", "Оберег", "Алые паруса" и другие творческие коллективы Южного Урала. У каждого участника гуляний будет возможность окунуться в атмосферу масштабного русского праздника, найти себе развлечение по душе», – отметила директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова.

Для посетителей «Солнечной долины» в день финальных заездов этапа Кубка мира по фристайлу будут работать традиционные народные конкурсные игровые площадки для всей семьи − солнечный хоровод, перетягивание каната, соревнования на столбе, дворовые и скоморошьи игры, борцовские поединки на бревне, колка дров, скоморошья баня, стеношные бои для мужчин и для детей, игра «Царь горы» и, конечно, традиционное сжигание масляной бабы (чучела зимы).

«Масленичные гуляния – это прекрасная возможность не только отметить этот исконно русский праздник, но и продемонстрировать нашу самобытность и уральскую культуру иностранным представителям – спортсменам, тренерам, членам международной федерации. К нам съедутся представители 18 государств, в том числе Австралии, Чили, Новой Зеландии. Я думаю, что им будет очень интересно познакомиться с традиционной русской культурой, отведать блинов и выпить чай из самовара», − подчеркнул министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Добавим, во время соревнований этапа Кубка мира по ски-кроссу на миасском горнолыжном курорте соберутся около 150 ведущих спортсменов, среди из 18 стран мира. Сборную России будут представлять 12 спортсменов, среди которых четыре южноуральца.

По материалам пресс-службы Минкульта Челябинской области