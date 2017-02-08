Машинист автомотрисы и его помощник, сбившие монтера пути ЮУЖД, получили условные сроки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области оглашен приговор двум работникам железной дороги, сбившим на автомотрисе своего коллегу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Приговором суда машинисту автомотрисы и его помощнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно каждому», – сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, в январе 2016 года на седьмом пикете 1 974 километра перегона Хребет – Сыростан Южно-Уральской железной дороги машинист и его помощник, управляя автомотрисой, сбили монтера пути. Мужчина направлялся к месту проведения работ по переборке изолирующих стыков рельсов, двигался по краю шпал. По версии следствия, машинист и его напарник не следили за тем, свободен ли путь и где находится их коллега. Монтера ударило бортом автомотрисы и отбросило на обочину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Машиниста автомотрисы и его помощника суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).