18+ Магнитогорца осудят за убийство соперника из-за ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за убийство нового кавалера своей бывшей, который не давал ему общаться с ребенком, – чтобы разобраться с неприятелем, мужчина «забил стрелку» на левом берегу Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в январе 2017 года в районе левого берега, где двое горожан устроили разборки. Каждая из сторон заручилась группой поддержки, однако до массовой драки не дошло.

«В ходе выяснения отношений мужчины зашли за угол, где освободившийся из колонии отец ребенка ударил соперника ножом. Ранение оказалось смертельным. Подозреваемый был задержан, а затем арестован. Вину свою полностью так и не признал. Говорит, что нож был у потерпевшего, и он выхватил его, обороняясь. Но нами эта версия была опровергнута. Установлено, что нож точно не принадлежал потерпевшему», – рассказал замруководителя Ленинского межрайонного СО Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области Максим Котов.

Мужчине предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова