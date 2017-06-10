Магнитогорский спортсмен стал вторым на чемпионате России в ходьбе на 20 км

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Представитель Челябинской области Василий Мизинов стал вторым на чемпионате России по ходьбе, проходящего в Чебоксарах, на дистанции на 20 км, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Победителем летнего чемпионата стал спортсмен из Мордовии Сергей Бакулин – он финишировал с результатом 1 час 20 минут 38 секунд. Третье место занял Петр Богатырев, также из Мордовии, его время – 1 час 22 минуты 05 секунд.

Серебряный призер, магнитогорец Мизинов, дошел до финиша за 1 час 21 минуту 47 секунд.

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