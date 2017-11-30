Магнитогорский «Металлург» одолел московский «Спартак»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» на своем льду в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 30 ноября принимал московский «Спартак» – встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе победителей результативными бросками отметились Евгений Тимкин (21:30), Мэтт Эллисон (28:11) и Оскар Осала (56:55). У проигравших шайбы в свой актив записали Илья Талалуев (13:13) и Вячеслав Лещенко (51:35).

В первом периоде произошла драка между нападающим хозяев Ильей Берестенниковым и форвардом гостей Артемом Ворониным. Первому во время потасовки удалось почти полностью стянуть игровой свитер со своего соперника, также он разбил Воронину бровь. Оба хоккеисты были отправлены на штрафную скамейку на пять минут.

В следующем матче 3 декабря «Металлург» встретится с астанинским «Барысом» (Казахстан).