Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА в овертайме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – счет встречи в Москве 29 января 4:3 ОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото Александра Мысякина, «Чемпионат»

У «Магнитки» дублем отметился Сергей Мозякин (30:21, 5х3 и 48:48, 5х4), еще один гол забил Оскар Осала (32:18, 5х4).

У «армейцев» очки за результативность записали себе в актив Джефф Плэтт (26:02 и 59:25, 6х5), Стефан да Коста (41:05, 5х4) и Ян Муршак (63:55, 3х3).