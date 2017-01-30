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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 06:30

Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА в овертайме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – счет встречи в Москве 29 января 4:3 ОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 

Фото Александра Мысякина, «Чемпионат»

У «Магнитки» дублем отметился Сергей Мозякин (30:21, 5х3 и 48:48, 5х4), еще один гол забил Оскар Осала (32:18, 5х4).

У «армейцев» очки за результативность записали себе в актив Джефф Плэтт (26:02 и 59:25, 6х5), Стефан да Коста (41:05, 5х4) и Ян Муршак (63:55, 3х3).

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Теги: хк металлург, кхл, хоккей, новости магнитогорска, новости москвы, хк цска
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