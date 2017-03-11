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Агентство новостей Доступ 1 11 марта 2017 года, 10:26

Магнитогорский «Металлург» проведет второй матч 1/4 финала плей-офф КХЛ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) сегодня, 11 марта, на своей площадке проведет второй матч серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, первая игра, состоявшаяся 9 марта, завершилась победой южноуральского клуба, счет в серии до четырех побед стал 1-0.

Матч в субботу начнется в 17 часов по местному времени.

В Восточной конференции КХЛ борьбу за Кубок Гагарина продолжают магнитогорский «Металлург» и астанинский «Барыс», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

Следующие «восточные» четвертьфинальные серии пройдут 13 и 15 марта – в Астане и Казани. Если понадобится, команды также сыграют 17, 19 и 21 марта, седьмые встречи могут состояться в Магнитогорске и Омске.

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Теги: хк металлург, кхл, новости магнитогорска, новости челябинска
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