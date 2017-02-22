Магнитогорский «Металлург» одержал победу в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» обыграл со счетом 4:2 (1:0, 3:0, 0:2) китайский «Куньлунь Ред Стар» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Встреча состоялась 22 февраля в Магнитогорске.

У победителей отличились Томаш Филиппи (07:50, 21:51), Ярослав Косов (21:58) и Виктор Антипин (29:40), в составе проигравших – Тукка Мянтюля (42:51, 49:56).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Магнитки».

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля в Магнитогорске.