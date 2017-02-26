Магнитогорский «Металлург» одержал 3 победу в серии матчей 1/8 финала Кубка Гагарина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу в серии матчей 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги – встреча с китайским «Куньлунь Ред Стар» завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Магнитки», следующая игра пройдет 28 февраля в Пекине.

Шайбы у победителей забросили Евгений Бирюков (34:12), Сергей Мозякин (38:09) и Данис Зарипов (54:24), у проигравшихся отличились Линус Виделль (17:56) и Олег Яшин (55:12).

Отметим, что гол на 39-й минуте нападающего магнитогорского клуба Мозякина сделал его первым игроком в истории чемпионатов России, набравшим 1 000 очков. Позднее он отдал результативную передачу на Зарипова и довел число набранных очков до 1 001 (473 шайбы плюс 528 передач). На отметке 999 очков форвард остановился 16 февраля 2017 года. С тех пор «Металлург» провел один матч в регулярном чемпионате и два – в плей-офф.