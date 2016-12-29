Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» 5:3

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» 5:3 – хозяева сумели отыграться с 0:3, однако не смогли дожать уральцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

У уфимцев отличились Линус Умарк (31:43 5x4), Денис Куляш (31:58) и Теему Хартикайнен (42:34 5x4).

В «Магнитке» дублем отметился Оскар Осала (00:50 5x4 и 02:23 5x4), по шайбе забросили Ян Коварж (27:34), Томми Сантала (46:31) и Евгений Тимкин (59:52, en).