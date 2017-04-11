Магнитогорская ОПГ заработала на контрафактном алкоголе 32 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в незаконном предпринимательстве, в результате которого получено около 32 млн рублей дохода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Генпрокуратуры, учредитель ООО «Тост Групп» создал в городе организованную группу. Ее участники приобретали алкогольную продукцию, оклеенную поддельными федеральными спецмарками и оформленную чужими товарными знаками. Кроме того, они покупали этиловый спирт, пустые бутылки, этикетки с наименованиями алкогольной продукции, пробки и поддельные федеральные специальные марки. «Используя оборудование, соучастники смешивали воду с этиловым спиртом. Спиртосодержащую жидкость разливали в бутылки и реализовывали», – говорится в сообщении.

От незаконной предпринимательской деятельности по производству, приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже нелегальной алкогольной продукции четверо злоумышленников получили доход размере боле 31,7 млн рублей.

ОПГ действовала с сентября 2015 по февраль 2016 года.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В обеспечение гражданского иска наложен арест на их денежные средства и имущество на сумму 16 млн рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.