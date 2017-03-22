18+ Магнитогорец отрезал голову другу, который разбил его машину

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) приговорен к колонии строгого режима за расправу над старым другом – 41-летний мужчина проломил потерпевшему голову, расчленил тело и раскидал останки по Нагайбакскому району, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Ленинский райсуд.

Преступление было совершено еще в апреле 2015 года, около года ушло на расследование и еще год длилось судебное разбирательство. Убийца так и не признал своей вины и остался недоволен наказанием. Кроме того, оскорбил судью в процессе, за что ему грозит еще одна статья. Являясь инвалидом I группы из-за тяжелой формы артрита, горожанин утверждает, что не смог бы тащить труп 100-килограмового потерпевшего, так как сам с трудом передвигался при помощи костыля. Тем не менее, суд признал мужчину виновным в убийстве и краже в крупном размере.

По версии следствия, 16 апреля 2015 года злоумышленник приехал в частный дом потерпевшего, расположенный в СНТ «Калибровщик-2». Оба мужчины официально нигде не работали, но последний ездил на Toyota Camry и Range Rover и всем говорил, что занимается бизнесом. Между тем, некоторые свидетели считают, что старые приятели были мошенниками. Подсудимый даже имел репутацию «выбивателя» долгов. В роковой вечер друзья съездили к общему знакомому, чтобы решить какие-то финансовые вопросы, затем вернулись в дом распивать алкоголь. Потерпевший принял на грудь много. Звонившая ему подруга потом рассказала, что слышала его пьяный голос и смех гостя. На следующий день к телефону мужчина не подошел.

Потерпевшего потеряли также его мать и родная сестра. Когда родственники приехали к нему в дом, то обнаружили там только подсудимого, который был занят уборкой. Вещи хозяина были упакованы в три больших мешка, полы были сырыми, пахло чистящим средством и отсутствовали ковры. Гость сообщил им, что мужчина уехал в Екатеринбург и попросил его прибрать в доме после вечеринки.

Дозвониться до пропавшего не удалось и на следующий день. Снова приехав в дом к мужчине, родственники обнаружили расписку на Range Rover, а во дворе не нашли Toyota Camry. Также из жилища пропало множество дорогостоящих вещей, в том числе X-box, пистолет, ружье и 10 пар обуви Paolo Conte. Семья потерпевшего обратилась в полицию. Последнего гостя мужчины задержали по подозрению в убийстве.

Через несколько месяцев недалеко от села Фершампенуаз (Нагайбакский район) местный пастух, будучи в лесу, увидел, что из-под земли торчат ребра. Подойдя ближе, он понял, что это грудная клетка человека. Недалеко от этого места из ямы выкопали голову. Части тела пропавшего оказались разбросаны в радиусе нескольких километров и присыпаны грунтом. Проведенные в рамках расследования экспертные исследования подтвердили, что фрагменты трупа принадлежат тому же человеку, следы крови которого были изъяты из дома. Также следователям удалось доказать, что подсудимый бывал в тех местах, где находили части тела.

В материалах уголовного дела имеются показания бывшей супруги посудимого, которая рассказала о том, какое событие могло быть мотивом преступления. Когда ее экс-муж жил с ней в Абхазии, скрываясь от «проблем» в Магнитогорске, он не раз говорил, что друг разбил его Opel много лет назад, за что он намерен ему отомстить и убить, когда вернется. Историю о ДТП знала и сожительница погибшего, которой потерпевший говорил о том, почему он опасается своего приятеля. При этом внешне подсудимый неприязни не показывал, но говорил бывшей жене, что хочет убить кого-то, и читал литературу о том, как нужно расчленять трупы.

После года разбирательств Ленинский райсуд Магнитогорска назначил мужчине наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Горожанин и его защитник намерены обжаловать решение в областной суд. Приговор не вступил в законную силу.

Ольга Плеханова