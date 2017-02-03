«Магнитка» vs СКА: испытание на выносливость, серия буллитов и новый рекорд Мозякина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал волевую победу над СКА – встреча завершилась со счетом 5:4 ПБ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У гостей очки за результативность на свой счет записали Павел Дацюк (19:26), сделавший дубль Евгений Дадонов (28:59, 5x3 и 29:26, 5x4) и отличившийся в меньшинстве Ярно Коскиранта (46:24, 4x5).

У хозяев в основное время забили Крис Ли (19:55) и – трижды – Сергей Мозякин (44:41; 46:59, 5x3 и 48:40, 5x4).

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии буллитов победу «Магнитке» обеспечил Данис Зарипов.

Добавим, сделавший хет-трик Сергей Мозякин установил рекорд отечественных чемпионатов по очкам, набранным за один регулярный чемпионат. Его результат после игры со СКА 3 февраля – 84 (47+37) балла.

Таким образом, сегодня бомбардир «Магнитки» побил рекорд десятилетней давности, установленный Алексеем Морозовым в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2006/07 (83 (34+49) очка в «регулярке»).