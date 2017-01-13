«Магнитка» не позволила «Спартаку» прервать проигрышную серию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл московский «Спартак» 6:3 – две шайбы из шести «сталевары» закатили на последней минуте встречи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Примечательно, что в первом периоде и самом начале второго на площадке заметнее были гости, трижды огорчившие Василия Кошечкина: отличились Сергей Шмелев (02:20), Александр Васильев (11:08, 5х4) и Игорь Мирнов (21:10). После третьего года Кошечкин уступил место на последнем рубеже Илье Самсонову, и больше в матче в пятницу, 13 января, в магнитогорских воротах шайбы не было. Зато она перекочевала на другую сторону корта.

«Размочил» Маркуса Свенссона Сергей Мозякин, сделавший в игре дубль (27:17 и 57:43, 5х4), его почин поддержали Александр Семин (37:17, 5х3), Ярослав Косов (52:24 и 59:58) и Томаш Филиппи (59:06, en).

Таким образом, «спартаковцы» проиграли пятую игру подряд, «Магнитка», в свою очередь, одержала пятую победу в последних шести матчах.