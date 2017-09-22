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Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 21:54

«Магнитка» и «Трактор» продлили свои пораженческие серии до 4 игр


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» продлили свои пораженческие серии до четырех игр подряд в пятничных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – встречи с соперниками из Башкирии и Татарстана закончились со счетом 3:4 в Магнитке и 0:3 в южноуральской столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подопечные Анвара Гатиятулина встречались 22 сентября с нижнекамским «Нефтехимиком», который вел в бой экс-тренер «черно-белых» Андрей Назаров. В первом периоде гости отличились дважды в течение 13 секунд, заброшенными шайбами отметились Александр Брынцев (08:48) и Чад Ро (09:01). Окончательный результат установил Богдан Якимов (59:25, en). Голкипер Илья Ежов сыграл на ноль, отразив 29 бросков, подсчитал «Чемпионат».

«Магнитка», в свою очередь, попыталась дать бой уфимскому «Салавату Юлаеву» и даже отыгралась с 0:3, но не сумела дожать соперника.

В первом периоде гости дважды поразили ворота «Магнитки», отличились Захар Арзамасцев (04:18) и Евгений Бодров (13:57). В начале второй двадцатиминутки Филип Ларсен сделал счет 3:0 в пользу уфимцев (21:15), после чего Илья Самсонов заменил Василия Кошечкина в воротах.

Хозяева смогли отыграть две шайбы в середине встречи, голы на свой счет записали Никита Пивцакин (31:47) и Сергей Терещенко (33:00), а в третьем периоде Томаш Филиппи сравнял счет (50:08), однако через 25 секунд «Салават» вновь вышел вперед благодаря голу Вячеслава Солодухина (50:33).

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