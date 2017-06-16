Магазин федеральной сети 2 года работал за счет жильцов дома в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магазин федеральной сети в Копейске (Челябинская область) более двух лет работал за счет жильцов дома – управляющая компания «забыла» выставить владельцам «Дикси» счет на 760 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что начиная с 6 февраля 2015 года плата за содержание и текущий ремонт собственнику нежилого помещения в многоквартирном жилом доме (проспект Славы, 31), переданного по договору аренды АО "Дикси Юг", общей площадью 1 295 квадратных метров управляющей компанией не начислялась, платежные документы не предъявлялись. Расчет платы, составивший свыше 760 тыс. рублей, произведен только в ходе прокурорской проверки», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Таким образом, содержание общего имущества дома в указанный период обеспечивалось исключительно за счет средств собственников жилых помещений.

Прокуратура Копейска провела проверку по обращению.

По фактам выявленных нарушений прокурором города генеральному директору ООО «Жилищная управляющая компания» внесено представление с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Согласно статье 158 ЖК РФ, собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.