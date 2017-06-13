МВД насчитало 2,5 тыс. участников митинга против коррупции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске в митинге против коррупции, организованном региональным штабом лидера незарегистрированной партии Прогресса и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, приняли участие около 2,5 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото Дениса Шалдина

«Полицейские обеспечили правопорядок при проведении митинга против коррупции, прошедшего в сквере имени Колющенко в Советском районе. На мероприятии дежурили кинологи со служебными собаками, вход на территорию сквера был оборудован рамкой-металлоискателем, вблизи места проведения митинга выставлены дополнительные наряды дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД по Челябинску», – говорится в сообщении пресс-службы областного главка.

В нем отмечается, что в митинге приняли участие около 2,5 тыс. человек. Выступили волонтеры местного штаба Навального, представители Объединения перевозчиков России (дальнобойщики, протестующие против системы «Платон». – Прим. АН «Доступ»), а также активисты движения «Стоп ГОК». Организаторы, в свою очередь, заявили о 4 тыс. участников митинга.

Добавим, что также челябинские полицейские обеспечивали охрану общественного порядка во время празднования Дня России. Основные мероприятия прошли на пешеходной улице Кировка, площади Революции и в сквере имени Ярославского (перед театром оперы и балета).

Для обеспечения охраны общественного порядка на мероприятиях задействовано около 1 тыс. сотрудников полиции и приданных сил, в том числе сотрудников Управления Росгвардии по Челябинской области.

Нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено, отмечается в сообщении.

Напомним, 26 марта 2017 года в несанкционированной акции против коррупции на Алом поле и шествии по проспекту Ленина и улице Кирова приняли участие 2,5 тыс. человек.