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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 13:58

Глобальное обновление ждет парк Победы в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования будет изменен облик парка Победы – к реализации проекта подключился градообразующий меткомбинат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Обновление парка и ремонт мемориального комплекса «Тыл – фронту» начнется уже в 2017 году. Средства на реализацию проекта выделили федеральный центр по проекту «Формирование комфортной городской среды», областной бюджет и ММК.

«Этот парк должен стать точкой притяжения для жителей Магнитогорска, ключевым местом отдыха горожан. Поэтому он должен соответствовать всем современным требованиям, а экономическая модель сформирована таким образом, чтобы парк не лег непосильным бременем на городской бюджет», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, парк Победы в Магнитогорске заложили в 1970-х годах между заводским прудом, улицей Грязнова, проспектом Ленина и Центральным стадионом. В 1979 году, к 50-летию Магнитогорска, здесь установили монумент «Тыл – фронту», который является началом триптиха, посвященного мечу-защитнику Родины: меч, выкованный в Магнитогорске, Родина-мать подняла над головой врага на Мамаевом кургане под Волгоградом и его же опустил к ногам воин-освободитель в Берлине. Монумент из бронзы и гранита представляет собой двухфигурную скульптурную композицию, расположенную на берегу Урала. Рабочий передает воину меч. Символический замысел есть в постановке фигур: рабочий ориентирован на восток, на металлургический комбинат; воин – на запад, где находился враг в годы Великой Отечественной войны. Высота скульптурной композиции составляет 15 метров. Металл, из которого был выкован меч, выплавлен из 500-миллионной тонны руды, добытой на горе Магнитная. В комплекс монумента включен и Вечный огонь в виде цветка-звезды, выполненного из гранита.

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Теги: ммк, челябинская область, благоустройство, новости магнитогорска, городская среда, парк победы
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