Чт, 20.07.2017, 11:32 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 10:01

ММК наградили за природоохранную деятельность и ресурсосбережение


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) победил в XIV отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прсс-службу комбината.

В конкурсе участвовали 56 предприятий из 24 регионов России, на которых трудится около 50% всех работников горно-металлургического комплекса. ММК в прошлом не раз становился лауреатом этого конкурса. В нынешнем году Магнитка вошла в число победителей в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Полученная награда стала признанием усилий ММК по сокращению вредных воздействий на окружающую среду посредством перехода на современные технологические процессы, строительства природоохранных сооружений на базе наилучших имеющихся технологий. Для повышения результативности природоохранной деятельности компании в 2015 году была разработана стратегическая инициатива «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы города Магнитогорска (довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее 5 единиц). Общий объем инвестиций ММК в природоохранную деятельность до 2025 года составит около 36 млрд рублей. Немалое внимание в компании уделяется и вопросам рационального использования энергоресурсов. Ежегодный экономический эффект от реализации программ энергоэффективности исчисляется сотнями миллионов рублей.

ММК вложил более 1 млрд в системы аспирации двух доменных печей

Итоги XIV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности-2017» подвели Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ).  Победители рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводит правительство РФ.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, экология, конкурс, новости магнитогорска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 602
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:22
Саткинский ФОК-недострой, с которого упали дети, требуют законсервировать
сегодня, 11:11
В Магнитогорске отдан под суд мошенник, орудовавший в Центральной России
сегодня, 10:37
Общественники выявили самый захламленный район Челябинска
сегодня, 10:26
Энергетики «МРСК Урала» устранили цифровое неравенство в 2 районах
сегодня, 09:41
УФАС возбудило дело из-за символики Великой Победы в рекламе «Удобных денег»
сегодня, 09:35
Южноуральские спортсмены могут начать тренировки на Иссык-Куле
сегодня, 09:03
ВАЖНО. Энергетики рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке и замене счетчиков
сегодня, 08:38
В Магнитогорске за коррупцию задержан начальник экзаменационного отделения ГИБДД
вчера, 20:28
Дымовой туман не отступает от южноуральских городов
вчера, 17:50
Челябинский богатырь Эльбрус Нигматуллин анонсирует новый рекорд
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость