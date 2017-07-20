ММК наградили за природоохранную деятельность и ресурсосбережение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) победил в XIV отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прсс-службу комбината.

В конкурсе участвовали 56 предприятий из 24 регионов России, на которых трудится около 50% всех работников горно-металлургического комплекса. ММК в прошлом не раз становился лауреатом этого конкурса. В нынешнем году Магнитка вошла в число победителей в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Полученная награда стала признанием усилий ММК по сокращению вредных воздействий на окружающую среду посредством перехода на современные технологические процессы, строительства природоохранных сооружений на базе наилучших имеющихся технологий. Для повышения результативности природоохранной деятельности компании в 2015 году была разработана стратегическая инициатива «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы города Магнитогорска (довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее 5 единиц). Общий объем инвестиций ММК в природоохранную деятельность до 2025 года составит около 36 млрд рублей. Немалое внимание в компании уделяется и вопросам рационального использования энергоресурсов. Ежегодный экономический эффект от реализации программ энергоэффективности исчисляется сотнями миллионов рублей.

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Итоги XIV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности-2017» подвели Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Победители рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводит правительство РФ.