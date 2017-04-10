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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 17:42

ВНИМАНИЕ. МЧС ожидает повышения уровня воды на всех реках Челябинской области в ближайшие сутки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главное управление МЧС по Челябинской области прогнозирует в ближайшие сутки повышение уровня воды на всех бассейнах рек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На ближайшие сутки в регионе ожидается дальнейшее разрушение ледостава (увеличение промоин, закраин), повышение уровня воды на всех бассейнах рек», – говорится в прогнозе на 11 апреля.

В нем отмечается, что с 11 по 20 апреля пройдет ледоход и реки очистятся ото льда. Пик половодья ожидается в эти же дни. «На реках бассейна Камы разрушение ледостава произойдет до 15 апреля, ледоход – 15-25 апреля», – уточнили в МЧС.

Вместе с тем, достижение опасных и неблагоприятных отметок в течение суток не прогнозируется.

По данным синоптиков, минувшей ночью в большинстве районов Челябинской области прошли небольшие и умеренные дожди, которые продолжились и в течение сегодняшнего дня. Предстоящей ночью также прогнозируются осадки.

В Коркинском городском поселении, по информации местных властей, проблемы с прохождением паводковых вод есть в частном секторе (по улицам Ватутина, Крупская, Московская) и возле некоторых многоквартирных домов, где подтоплены тротуары.

Напомним, МЧС направило в пять муниципалитетов Челябинской области спецгруппы спасателей – они должны организовать мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод. Подкрепление в лице специалистов Уральского учебного спасательного центра в паводкоопасный период получили Карталинский, Варненский, Ашинский и Саткинский районы, а также Верхнеуфалейский городской округ. В случае ухудшения обстановки эти территории попадают в зону риска.

Ранее сообщалось, что на реках бассейна Тобола (это Уй, Увелька, Тогузак, Синташта) и левых притоках Урала (Гумбейка, Зингейка, Большая Караганка) половодье продлится с 1 апреля по 10 мая, на реках бассейна Камы и верховьях Урала (до Магнитогорска) – с 5 апреля по 30 мая. На реках Уй (Троицк – село Степное), Юрюзань (Трехгорный), Сим (Аша) и Увелька возможны заторы льда.

При интенсивном снеготаянии в зону подтопления могут попасть отдельные жилые дома, приусадебные участки, дворы и дороги, расположенные в пониженных участках пойм рек (особенно рек бассейнов Ая, Сима, Юрюзани, Кусы, Урала) и участки перемерзших малых рек (Караталы-аята, Тогузака, Гумбейки, Зингейки, Большой Караганки, Берсуата), на которых вода пойдет поверх ледяного покрова, вызывая подтопления.

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Теги: паводок, прогноз погоды, половодье, погода в челябинской области, новости челябинска
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