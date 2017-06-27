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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 17:58

ВНИМАНИЕ. Ливни, грозы, ветер: погоду в Челябинской области определяют циклоны


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Погоду на Урале в среду, 28 июня, будут определять атмосферные фронты – это означает ливневые дожди, грозы и усиление ветра до шквала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

Так, 28 июня в Свердловской области небольшой дождь, местами – умеренный, на севере – сильный. В отдельных районах гроза, ветер западный 6-11 м/с, порывы до 15-18 м/с; 29 июня пройдет небольшой дождь, местами – умеренный, возможны грозы, ветер западный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с.

Жителей Югры 28 июня ждет сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 17-22 м/с.

В Челябинской и Курганской областях пройдет дождь от небольшого до умеренного с грозами и порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Южноуральский главк МЧС в связи с неблагоприятным прогнозом предупредил, что «повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрывы линий электропередачи».

Добавим, по данным синоптиков, в южной половине Челябинской области в среду сохранится высокая пожарная опасность.

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Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, ухудшение погодных условий, погода на урале, грозы
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