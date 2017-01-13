Лауреат «Русского Букера» может приехать в Челябинск на премьеру своей пьесы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Камерном театре Челябинска начались репетиции пьесы Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» – авторы постановки планируют пригласить на премьеру автора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Автор пьесы – писательница Людмила Улицкая, лауреат многочисленных литературных премий, в том числе зарубежных. Именно она стала первой женщиной, удостоенной премии «Русский Букер» (2001) за роман «Казус Кукоцкого».

«Мой внук Вениамин» – смешная и одновременно трагичная мелодрама, написанная еще в конце 80-х, посвященная взаимоотношениям поколений, расовым вопросам и широте человеческой души.

В основе сюжета история семейных отношений. Эсфирь Львовна, главная героиня пьесы, во время войны потеряла все – первенца, родителей, родственников, друзей. На ее родине, в Бобруйске, было уничтожено практически все еврейское население. И теперь она мечтает найти своему сыну настоящую еврейскую жену из родного города, чтобы у нее, наконец, появился внук, и род не канул в лету. Но неблагодарный сбежал в первую брачную ночь, а образцовая еврейская невеста беременна от другого.

Камерный театр Челябинска будет готов представить свой вариант пьесы в апреле. Планируется пригласить на премьеру автора.