Лаборатория ЮУрГУ, изучающая печень, выиграла престижный грант

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лаборатория ЮУрГУ, изучающая печень, выиграла престижный грант – это первый крупный успех научного коллектива, который курирует ученый мирового уровня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В конце прошлого года на Южном Урале была запущена лаборатория нейрогепатологии (изучения печени), аналогов которой пока не существует ни в стране, ни в мире. Уникальная лаборатория создана в ЮУрГУ в рамках Проекта 5-100 по развитию такого прорывного направления, как изучение молекулярных механизмов хронического стресса. Лаборатория входит в состав НОЦ «Биомедицинские технологии».

Проект лаборатории выиграл грант Российского научного фонда (РНФ). Это первый крупный успех научного коллектива. Работа лаборатории курируется ведущим ученым мирового уровня в исследованиях молекулярных механизмов поведенческих расстройств Джулио Лицинио из Университета Южной Австралии (Аделаида). Научный руководитель лаборатории от ЮУрГУ – заместитель директора по науке ВМБШ профессор Вадим Цейликман.

Особенности конкурса РНФ в этом году резко отличались от предыдущих лет. Имеющиеся квоты позволяли поддержать только самые сильные проекты по всей стране. Ими стали всего 429 новых проектов.

Проект ученых ЮУрГУ направлен на изучение механизмов снижения уровня гормонов коры надпочечников при синдроме посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР). При этом заболевании врачам часто приходится сталкиваться с длительным снижением уровня кортизола (гормона стресса). Существуют данные об успешном использовании гормональных препаратов в коррекции ПТСР. Особенно интригующими являются выводы израильских исследователей о том, что своевременное назначение этих препаратов позволяет осуществлять профилактику синдрома. Однако несвоевременное назначение препарата не приведет к результату, скорее усугубит заболевание. Именно поэтому научной задачей специалистов ЮУрГУ стало изучение механизмом снижения уровня гормональных препаратов – глюкокортикоидов при ПТСР.

На данный момент изучение таких механизмов является приоритетным направлением работы лаборатории нейрогепатологии. Сейчас ученые разрабатывают комплексный подход для поиска новых лекарственных средств совместно с лабораторией «Компьютерного моделирования лекарственных средств». В стратегические планы лаборатории нейрогепатологии входит разработка нелекарственных методов лечения ПТСР, а также использование новой разработки ученых-биологов ЮУрГУ – линейки продуктов «антистресс» в профилактических целях.