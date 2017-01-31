Лаборатория МЧС выехала на улицы Челябинска для анализа состояния воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лаборатория МЧС выехала на улицы Челябинска для анализа состояния воздуха – неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности объявлены на территории города до вечера 31 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Напомним, что в Челябинске НМУ второй степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в атмосфере (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия), продержатся до вечера 31 января.

Для мониторинга и проведения заборов проб окружающего воздуха спланирована работа подвижных лабораторий, в том числе от Специализированной пожарно-спасательной части, а также стационарных постов. Также осуществляется регистрация обращений граждан на телефоны ЕДДС муниципальных образований с целью уточнения информации по НМУ.

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Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Добавим, что на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос, посвященный взаимосвязи смога и различных недомоганий.