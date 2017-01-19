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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 11:20

Кыштымец отдал 49 тыс. аферисту, пообещавшему полмиллиона за «плохой» лечебный аппарат


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Кыштыма (Челябинская область) лишился 49 тыс. рублей, желая получить компенсацию за якобы бесполезный медицинский аппарат, приобретенный им ранее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Пенсионер приобрел аппарат для самостоятельного лечения, при пользовании которым претензий не имел. Но 11 января ему позвонил неизвестный и сказал, что мужчине положена денежная компенсация в размере 520 тыс. рублей как пострадавшему от медицинского центра, распространявшего подобные аппараты», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Незнакомец убедил пенсионера перевести на указанный им номер банковской карты 8 тыс. рублей для получения страховки. Позже мошенник запросил еще 15 тыс., а затем 26 тыс. рублей.

«Во время очередного звонка с просьбой перевести очередную сумму мужчина понял, что его обманули. Ущерб составил 49 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве. Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.

Подробно о том, как не стать жертвой аферистов, различных видах мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области.

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Теги: мошенничество, обман пенсионеров, новости челябинска, новости кыштыма
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