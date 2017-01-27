Пт, 27.01.2017, 16:55 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 13:39

Курьез в Кыштыме: жильцы 3 года просят сказать им, куда платить за свет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Курьезный случай в Кыштыме (Челябинская область): жильцы одного из домов хотят платить за коммуналку, но им не выставляют счета, – опасаясь накопления больших долгов, они обращались и в управляющую компанию, и к гарантирующему поставщику, но пока все тщетно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О странных реалиях жизни в городском округе стало известно в ходе «горячей линии» с мэром Людмилой Шебелаевой. В рамках мероприятия к ней обратились сразу три собственника из дома 100 по улице Красной Звезды. Его обслуживает управляющая компания ООО «Гарант». Но ни она, ни гарантирующий поставщик не выставляют им счета на оплату электроэнергии. Люди даже обращались с заявлением в сбытовую компанию с просьбой выставлять индивидуальные счета, но ответа так и не получили.

ВАЖНО. Челябинцам напоминают о правилах оплаты потребленного электричества

Как пишет газета «Кыштымский рабочий», в этом доме многие жилые помещения сдаются в наем, и как следствие, по ним образовался большой долг за ЖКУ. Но добросовестные плательщики не желают копить долги. А по электроэнергии они набегают немалые. К примеру, платеж собственников комнаты 13 квадратных метров достигает 500 рублей в месяц. Ситуация с «бесплатной» электроэнергией, которая длится уже третий год, жильцов сильно беспокоит. Глава округа пообещала им во всем разобраться.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: электроэнергия, коммуналка, квитанции, новости кыштыма
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 535
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:51
Смог сохранится в Челябинской области до вечера 30 января
сегодня, 16:27
С февраля ГИБДД увеличит на 2 часа работу по выдаче водительских удостоверений
сегодня, 16:05
ВАЖНО. Госдума окончательно одобрила декриминализацию побоев в семье
сегодня, 15:50
Аферистки подсунули пенсионерке из Копейска «свадебные» 50 тыс. рублей
сегодня, 15:24
ВНИМАНИЕ. В школах Коркинского района 28 января отменяются занятия из-за аварии на водоводе
сегодня, 15:11
Семья из Челябинска выиграла в новогодней лотерее около 7 млн рублей
сегодня, 15:07
Прокуратура нашла 5 точек продажи сигарет рядом со школами Челябинска
сегодня, 14:41
На Урале задержана преступная группировка с 47 кг «синтетики»
сегодня, 14:05
Полиция поймала 5 водителей за нелегальную езду по Шершням
сегодня, 12:38
Прокурор добился ужесточения наказания для убийцы 2 человек в Верхнем Уфалее

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость