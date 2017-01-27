Курьез в Кыштыме: жильцы 3 года просят сказать им, куда платить за свет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Курьезный случай в Кыштыме (Челябинская область): жильцы одного из домов хотят платить за коммуналку, но им не выставляют счета, – опасаясь накопления больших долгов, они обращались и в управляющую компанию, и к гарантирующему поставщику, но пока все тщетно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О странных реалиях жизни в городском округе стало известно в ходе «горячей линии» с мэром Людмилой Шебелаевой. В рамках мероприятия к ней обратились сразу три собственника из дома 100 по улице Красной Звезды. Его обслуживает управляющая компания ООО «Гарант». Но ни она, ни гарантирующий поставщик не выставляют им счета на оплату электроэнергии. Люди даже обращались с заявлением в сбытовую компанию с просьбой выставлять индивидуальные счета, но ответа так и не получили.

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Как пишет газета «Кыштымский рабочий», в этом доме многие жилые помещения сдаются в наем, и как следствие, по ним образовался большой долг за ЖКУ. Но добросовестные плательщики не желают копить долги. А по электроэнергии они набегают немалые. К примеру, платеж собственников комнаты 13 квадратных метров достигает 500 рублей в месяц. Ситуация с «бесплатной» электроэнергией, которая длится уже третий год, жильцов сильно беспокоит. Глава округа пообещала им во всем разобраться.