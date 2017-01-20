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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 17:09

Криминогенная обстановка контролируемая: за год челябинцам более 230 тыс. раз потребовалась помощь полиции


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Начальник УМВД России по Челябинску Сергей Миронов провел совещание по итогам работы городской полиции за 2016 год. Руководитель похвалил подчиненных за достижения и указал за недостатки в работе. За 12 месяцев горожанам более 230 тыс. раз потребовалась помощь стражей порядка. В дежурных частях было зарегистрировано 24 тыс. сообщений о преступлениях, что на 6% ниже уровня прошлого года. Главный полицейский Челябинска назвал обстановку контролируемой и подчеркнул, что нарушений общественного порядка не было допущено ни на одном массовом мероприятии.

По данным полиции, положительная динамика наблюдается по целому ряду показателей. Так, сократилось число тяжких преступлений (на 4,4%), преступлений небольшой и средней тяжести (на 8,3%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 4,8%), изнасилований (на 16,7%), краж (на 11,6%), поджогов (на 48,6%), хулиганств (на 29,6%), угонов транспортных средств (на 12,9%) и ряда других преступных деяний. Сохраняется стабильной обстановка в сфере безопасности дорожного движения – сократилось число ДТП (на 12%), погибших (на 32%) и раненых в них граждан (на 10%).

«Направление, которое продолжает требовать внимания, незаконный игорный бизнес. За отчетный период по статье 171.2 УК РФ – "Незаконная организация и проведение азартных игр" возбуждено 33 уголовных дела, из них 16 направлено в суд. Проведены 264 проверки, изъято более 2 тыс. игровых автоматов», – рассказал Сергей Миронов. 

Однако есть и проблемы, побороть которые в 2016 году стражам порядка не удалось. Так, на 11% возросло количество особо тяжких преступлений, в том числе убийств и насильственных действий сексуального характера. Среди имущественных преступлений на первый план вышли квартирные кражи. Больше всего их совершается на территории Советского и Курчатовского районов. На 16% возросло число грабежей, на 22% – разбоев.

Несмотря постоянно предпринимаемые меры профилактики, продолжает расти число мошенничеств в отношении пожилых людей. Кроме того, возросло число афер с использованием мобильной связи и интернета, но и раскрываемость данных преступлений также повысилась. 

«Негативное влияние на криминогенную обстановку оказывает растущий уровень наркотизации населения. Число выявленных преступлений, связанных с оборотом наркотиков, выросло на 8%. К уголовной ответственности за год привлечено 1 368 лиц. Борьба с наркоманией – одна из приоритетных задач 2017 года», – пояснил Миронов.

Каждое третье преступление в Челябинске совершают ранее судимые лица. Поэтому полицейские усиленно занимались ресоциализацией, пытаясь трудоустроить освободившихся из колоний граждан. Было заключено 34 соглашения с предприятиями города, согласными брать на работы бывших заключенных. Трудоустроен 71 человек.

В Челябинске на 6,7% снижено число преступлений, совершенных пьяными горожанами. Однако, как заметил начальник УМВД России по Челябинску, Тракторозаводской и Курчатовский остаются «пьяными» районами. Поэтому он предложил председателю гордумы Станиславу Мошарову законодательно организовать вокруг ледовой арены «Трактор» 500-метровую зону, запрещающую торговлю алкоголем во время и после проведения массовых мероприятий. «Пьянство, начинающееся после матчей, переходит в грабежи и разбои на улицах. Позиция МВД здесь четкая. Если люди пришли отдыхать, пусть отдыхают, а не пьют», – подчеркнул Миронов.

В 2016 году совместно с мэрией велась работа по организации вытрезвителя, который начал работать с 9 января 2017 года, принимая, в среднем, по 15 человек в сутки. Больницы, куда пьяных привозили раньше, уже почувствовали облегчение.

В заключение начальник полиции обозначил приоритетные задачи деятельности на 2017 год. Это борьба с незаконной миграцией и этнической преступностью, профилактика и предупреждение экстремистских проявлений; усиление противодействия кражам и мошенничествам, совершаемым с использованием информационных технологий, в том числе, средств мобильной связи; выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; активизация профилактической работы, в том числе с несовершеннолетними лицами.

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Теги: итоги года, новости челябинска, полиция челябинска, криминальные новости челябинска
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