Красивый VS задыхающийся: в интернете набирают популярность 2 новых ролика о Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В рунете набирают популярность два новых ролика о Челябинске – видеогид с красивейшими местами промышленного миллионника и ироничный сюжет об экологической ситуации в областном центре; последний вызвал нешуточное обсуждение на видеохостинге YouTube, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авторами ролика «Иди за мной» выступили местные жители Александр Ильченко и Наталья Борисова. Они решили создать не просто красивое видео о любимом городе, но сделать своеобразный путеводитель по Челябинску.

«В нашем городе – красивые леса, карьеры и озера, где всегда можно уединиться и отдохнуть от суеты шумного мегаполиса. И между прочим, в каждом районе есть свой парк, церковь, множество памятников, музеев и дворцов культуры. Челябинск – это город возможностей, город, где есть все для хорошей жизни, остается только выбрать, что ты хочешь видеть: его красоту или суровость», – отмечают авторы путеводителя.

В ответ на их творение появилось видео с популярными сегодня ключевыми словами «Год экологии, Челябинск». На кадрах – разноцветный дым, индустриальный постапокалипсис, а еще – грязные маршрутки и разбитые дороги.

Ролик вызвал бурю эмоций: одни защищают Челябинск, указывают автору видео на то, что снят белый безопасный пар и дымовые трубы ТЭЦ, другие сетуют, что столица Южного Урала – дыра, и ничего здесь не изменится в ближайшие 50 лет.

Напомним, у вице-губернатора Олега Климова другой прогноз: Челябинск «вздохнет» полной грудью в 2027 году.