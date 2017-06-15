Коркинцы записали видеообращение для «Прямой линии с Путиным»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Коркино (Челябинская область) записали видеообращение для «Прямой линии с Путиным» – они просят президента выразить поддержку Русской медной компании в строительстве Томинского горно-обогатительного комбината, за счет которого планируется, в том числе, решить экологические проблемы шахтерского района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, согласно проекту, хвосты обогащения ГОКа будут использоваться в производстве специального закладочного материала для рекультивации угольного разреза. Это позволит прекратить оползневые процессы и эндогенные пожары, которые сегодня отравляют воздух в Коркино и окрестностях.

Кроме того, ожидается, что строительство ГОКа поможет решить и социальные проблемы района, поскольку проект предусматривает, в частности переобучение и трудоустройство сотрудников, ранее занятых на разрезе.

«Но активисты разных оппозиционных партий и антигосударственных движений стремятся помешать строительству ГОКа. Если Коркинский разрез не ликвидируют сейчас, то вряд ли это произойдет в ближайшие десятилетия, потому что у государства просто нет на это денег. Просим Вас помочь нам и поддержать строительство Томинского ГОКа», – говорится в обращении.

Направить вопрос Путину можно через Единый центр обработки сообщений. Звонок из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный, из-за границы – +7-499-550-40-40 или +7-495-539-40-40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Отправить вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).