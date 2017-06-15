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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 10:32

Копейчанка отсудила 450 тыс. рублей за травму на производстве


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Копейска (Челябинская область) отсудила 450 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в горсуде, женщина обратилась в суд, требуя 1 млн рублей с ООО «Челябинский литейно-механический завод» (ЧЛМЗ), где она работала, и с ОАО «Челябинский механический завод» (ЧМЗ). В обоснование иска она указала, что в октябре 2015 года переходила нерегулируемый железнодорожный переезд на территории ЧЛМЗ. В это время по второму ж/д пути двигался тепловоз, который сбил ее.

«Причинами несчастного случая на производстве, в частности, послужили нарушение машинистом тепловоза ОАО "ЧМЗ" требований инструкции по охране труда, предусматривающей передвижение маневренных составов по переездам с особой внимательностью и готовностью немедленно остановиться, а также нарушение со стороны пострадавшей, которая должны была пересекать пути в установленном для этого месте, убедившись в отсутствии приближающегося поезда», – говорится в сообщении.

Женщина и ее адвокат полагали, что в случившемся 10% вины ее работодателя, 90% – ЧМЗ, который владеет источником повышенной опасности, а также железнодорожными путями.

Представитель ООО «ЧЛМЗ» вину признал частично, отметил, что истице выплачено 20 тыс. рублей. Второй ответчик исковые требования не признал, ссылался на то, что, женщина отказалась от госпитализации в больницу Челябинска и самостоятельно добиралась до медучреждения в Копейске, чем ухудшила состояние своего здоровья.

Согласно заключению эксперта, пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, установлена степень утраты трудоспособности в размере 20%.

«Выслушав стороны, заключение прокурора, полагавшего требования подлежащими частичному удовлетворению, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что женщине был причинен вред здоровью как со стороны работодателя, так и со стороны сторонней организации, владеющей на праве собственности источником повышенной опасности», – отмечается в сообщении.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел ее нетрудоспособный возраст, незначительную степень вины в случившемся, степень нравственных и физических страданий, тяжкий вред, причиненный здоровью, необходимость дальнейшей реабилитации. С ООО «ЧЛМЗ» взыскано 50 тыс., с ОАО «ЧМЗ» – 400 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

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Теги: несчастный случай на производстве, новости копейска
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