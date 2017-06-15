Кольца Сатурна стали ярче

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кольца Сатурна стали ярче из-за противостояния с Солнцем – астрономическое явление, благодаря которому увеличился блеск колец шестой планеты, продлится около недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на группу «Наблюдательная астрономия» в VK.

Сатурн, снятый 13 июня 2017 года филиппинским астрофотографом Кристофером Го

Сатурн вступил в противостояние с Солнцем 15 июня.

По наблюдениям астрономов, во время противостояний блеск, видимый диаметр и продолжительность ночной видимости планет максимальны. Но у Сатурна есть одна уникальная особенность – это его заметные кольца, состоящие из мельчайших частичек. В обычных условиях они такой же яркости, как и сама планета. А во время противостояний благодаря прямому освещению во время противостояния блеск колец намного увеличивается.

Сейчас Сатурн перемещается по созвездию Змееносец. На широте Москвы он не поднимается выше 12,3° над горизонтом.

Сатурн над южным горизонтом 15 июня 2017 года в 00.30 МСК. Картинка сгенерирована для Москвы в программе Stellarium

Увеличению яркости колец способствуют два физических механизма. Ключевым является эффект противостояния или эффект Зелигера. Когда мы смотрим на кольца во время противостояния и в течение нескольких дней до и после него, Солнце светит прямо на частицы в кольце, и они не отбрасывают теней друг на друга. Первым объяснил этот эффект немецкий астроном Хуго фон Зелигер в 1887 году.

Вторым фактором увеличивающим яркость колец, является эффект когерентного обратного рассеяния. Когда источник света светит прямым светом на объект, состоящий из крошечных пылевидных частичек, многократные отражения объединяются и отражаются назад к наблюдателю.

Фото из группы «Наблюдательная астрономия»