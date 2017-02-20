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Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 14:52

Как правильно выбрать камеру видеонаблюдения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Поиск камеры наблюдения с высоким разрешением может быть непростой задачей, ведь нужно выбрать лучшую. В этой статье попытаемся выделить некоторые функции, которые вы должны искать в описании выбранной камеры.

Камера видеонаблюдения должна иметь высокое разрешение
 
Первый и самый очевидный критерий отбора – это разрешение камеры. Убедитесь, что оно соответствует не менее 480 горизонтальных TV-линий, в таком случае вы будете уверены, что изображение будет качественным. Но разрешение – это только одна характеристика камер видеонаблюдения, определиться с которой необходимо в первую очередь, еще некоторый набор функций можно приобрести в качестве дополнительных опций.
 
 
Далее вам нужно определиться, нужна ли вам качественная картинка не только днем, но и ночью. Хотя некоторые камеры видеонаблюдения с высоким разрешением будут давать очень хорошее изображение днем, они могут плохо работать ночью. Красивая картинка в течение всего дня – это здорово, но что, если вам действительно нужно получить хорошие кадры и в ночное время?
 
Следующая особенность камер видеонаблюдения – как она будет вести себя при различных метеоусловиях. Она пыленепроницаемая или может работать при погодных условиях, наиболее частых в вашем районе? Убедитесь, что производитель обеспечил камеру защитными механизмами, потому что в плохую погоду, судя по статистике, увеличивается уровень преступности, и в это время вам нужна надежная охранная система.
 
 
Вы можете приобрести камеры с расширенными возможностями и функциями. Например, USB-камера, которую вы можете перемещать туда, где она будет необходима вашей команде безопасности, чтобы держать объект под присмотром. Последнее, но не менее важное – способ подключения камеры. Убедитесь, что устройство совместимо с вашей существующей системой безопасности. Камера, которая не будет снимать то, что вас интересует на данный момент, представляет небольшую ценность.
 
Некоторые камеры поддерживают Wi-Fi, они могут через IP-адрес выйти в сеть, что может быть удобным. Если вас это интересует, вы хотите убедиться, что объект в безопасности, вы можете самостоятельно настроить данную опцию, такие камеры очень просты в управлении.
 
Возможно, эта статья помогла вам в вашей охоте за идеальной камерой видеонаблюдения высокого разрешения. Вы можете значительно сократить время поисков на просторах интернета, если обратитесь в интернет магазин систем видеонаблюдения и безопасности Спецтехконсалтинг. Там, можно не только подобрать качественную камеру видеонаблюдения, но и заказать установку оборудования. Удачи вам, и помните: не соглашайтесь на покупку, прежде чем убедитесь, что сделали правильный выбор.

Фотографии предоставлены компанией «Спецтехконсалтинг»
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