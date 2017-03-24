К ноябрю в Челябинске высадят более 3,5 тыс. деревьев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

К ноябрю в Челябинске высадят более 3,5 тыс. деревьев – организации, имеющие обязательства по озеленению города, сделают это за свой счет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Больше всего деревьев, почти 1 700 штук, а также 1 100 квадратных метров газона появится в Курчатовском районе. В Калининском районе высадят 1 435 компенсационных зеленых насаждений, в Центральном районе – 327, в Ленинском районе – 154.

Деревья посадят с учетом охранных зон, имеющихся подземных и надземных коммуникаций, отметили в администрации города.

В мэрии отметили, что горожане могут предложить в районные администрации свои варианты для посадки деревьев. Информацию передадут в управление экологии и природопользования для составления сводных данных по району и организации работ по высадке. При этом санитарная вырубка деревьев этой весной в Челябинске не планируется.

Напомним, с 1 апреля в Челябинске стартуют массовые субботники. Власти планируют привести в надлежащее состояние памятники и мемориалы, территории, примыкающие к наземным инженерным сетям, а также территории городских кладбищ.