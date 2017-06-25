ВНИМАНИЕ. К Уралу подошли новые циклоны с дождями и грозами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Погоду на Урале в воскресенье, 25 июня, будут определять атмосферные фронты – ожидаются сильные дожди, преимущественно в горной местности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

Днем 25 июня и ночью 26 июня местами в Свердловской области, днем 25 июня местами в Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, крупный град, ветер с порывами до 21-26 м/с. Атмосферное давление на Южном Урале упадет до 728 мм ртутного столба, температура воздуха снизится до 21-26 градусов, в горах – до 21, в понедельник – до 15 градусов.

Днем 25 и ночью 26 июня циклон переместится к северу.

В связи с неблагоприятным прогнозом южноуральское управление МЧС распространило штормовое предупреждение. «Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП», – говорится в объявлении.

Жителям региона советуют, находясь в непогоду на улице, избегать линий электропередачи, деревьями, рекламных щитов и витрин. Оказавшись в затруднительном положении – звонить в экстренные службы.

Добавим, в юго-западных районах Челябинской области 25 июня ожидается высокая пожарная опасность.