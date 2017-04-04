ВНИМАНИЕ. Из-за сильного ветра в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области в среду, 5 апреля, прогнозируется шквалистое усиление ветра – в регионе объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 5 апреля с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 21-26 метров в секунду», – сообщили в Главном управлении МЧС.

Спасатели рекомендуют южноуральцам закрыть окна, на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья и линии электропередачи.

В первые апрельские дни прохождение атмосферного фронта стало причиной похолодания на Урале. Относительной холодная погода сохранится в регионе практически всю текущую неделю. Средняя суточная температура ожидается на два-четыре градуса ниже климатической нормы. Постепенное потепление прогнозируется днем 5 и 6 апреля – в Челябинской области в эти дни до плюс 10 градусов. По ночам еще будет морозно – минус 9-13.