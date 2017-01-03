ВНИМАНИЕ. Из-за метели закрыта дорога от Оренбурга до границы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С вечера 3 января и до особого распоряжения в Оренбургской области закрыто движение на 90 километрах автомобильной дороги от столицы региона до границы Челябинской области (Р-336) – ограничение введено на участке от Оренбурга до Орска, со 170 по 260 километр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию Главка МЧС.

«Ограничение движения всех транспортных средств введено в связи с ухудшением погодных условий и недостаточной видимостью. На территории Челябинской области все дороги функционируют в штатном режиме», – уточнили в ведомстве.

Между тем, в Челябинской области также начался снегопад. По прогнозу местного Гидрометцентра в ночь на 4 декабря ожидается очень сильный снег, усиление ветра до 15 м/с, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы и гололедица. Температура воздуха ночью до минус 15 градусов, днем в среду – 3-8 мороза. В связи с неблагоприятным прогнозом в режим повышенной готовности приведены подрядные организации Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», которые принимают необходимые меры по очистке дорог от снега и обеспечению безопасного проезда по ним.

Участников дорожного движения просят тщательно планировать поездки при опасных метеорологических условиях, брать с собой запас продуктов, теплые вещи. О фактах затруднения в движении можно сообщать в единые диспетчерские службы муниципальных образований по телефону 112 или в ФКУ Упрдор «Южный Урал» по телефону 8 (351) 266-65-63.

Также при возникновении затруднительной ситуации на трассе можно позвонить в экстренные службы по номерам 101, 102, 103. Напомним, все подразделения Главного управления МЧС России по Челябинской области работают в режиме повышенной готовности. В случае ухудшения обстановки на автомобильных дорогах области на место выдвинутся мобильные пункты обогрева, будут развернуты городки жизнеобеспечения. Их функционирование проверено до наступления праздников.