Сб, 07.01.2017, 22:56 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 3 января 2017 года, 23:07

ВНИМАНИЕ. Из-за метели закрыта дорога от Оренбурга до границы Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С вечера 3 января и до особого распоряжения в Оренбургской области закрыто движение на 90 километрах автомобильной дороги от столицы региона до границы Челябинской области (Р-336) – ограничение введено на участке от Оренбурга до Орска, со 170 по 260 километр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию Главка МЧС.

«Ограничение движения всех транспортных средств введено в связи с ухудшением погодных условий и недостаточной видимостью. На территории Челябинской области все дороги функционируют в штатном режиме», – уточнили в ведомстве.

Между тем, в Челябинской области также начался снегопад. По прогнозу местного Гидрометцентра в ночь на 4 декабря ожидается очень сильный снег, усиление ветра до 15 м/с, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы и гололедица. Температура воздуха ночью до минус 15 градусов, днем в среду – 3-8 мороза. В связи с неблагоприятным прогнозом в режим повышенной готовности приведены подрядные организации Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», которые принимают необходимые меры по очистке дорог от снега и обеспечению безопасного проезда по ним.

Участников дорожного движения просят тщательно планировать поездки при опасных метеорологических условиях, брать с собой запас продуктов, теплые вещи. О фактах затруднения в движении можно сообщать в единые диспетчерские службы муниципальных образований по телефону 112 или в ФКУ Упрдор «Южный Урал» по телефону 8 (351) 266-65-63.

Также при возникновении затруднительной ситуации на трассе можно позвонить в экстренные службы по номерам 101, 102, 103. Напомним, все подразделения Главного управления МЧС России по Челябинской области работают в режиме повышенной готовности. В случае ухудшения обстановки на автомобильных дорогах области на место выдвинутся мобильные пункты обогрева, будут развернуты городки жизнеобеспечения. Их функционирование проверено до наступления праздников.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: метель, ограничение движения, новости челябинска, новости оренбурга, погода на урале
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 693
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 21:27
Хоккеисты «Металлурга» обыграли казанский «Ак Барс»
сегодня, 21:22
«Трактор» уступил «Нефтехимику» – 0:1
сегодня, 14:12
Снегопады, метели и гололедица ожидаются в Челябинской области 8 января
сегодня, 08:27
Федеральную трассу М-5 в Челябинской области открыли для грузовиков
сегодня, 07:45
Православные верующие празднуют Рождество Христово
вчера, 22:37
ВАЖНО. Участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области закрыт до 8 утра 7 января
вчера, 22:25
Движение по трассе М-5 в Башкортостане и Татарстане идет в штатном режиме
вчера, 20:21
Из-за снегопадов закрыты участки трассы М-5 в Башкортостане, Татарстане и Челябинской области
вчера, 17:23
ВНИМАНИЕ. В Челябинской области частично закрыто движение грузовиков по дороге М-5 «Урал»
вчера, 16:29
Елка из автомобилей в Челябинске вошла в Книгу рекордов России

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как считаете, изменится ли Ваше благосостояние в 2017 году?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость