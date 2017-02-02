Итальянский пианист сыграет для челябинцев Листа и Рахманинова

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 3 февраля, Челябинская филармония приглашает ценителей классической фортепианной музыки на концерт из цикла «Steinway-вечера» – на сцену зала Прокофьева выйдет известный итальянский пианист Стефано Северини; он исполнит произведения Листа, Рахманинова и Респиги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Пианист – лауреат престижных музыкальных конкурсов в Неаполе (1998), Милане (1998), Лондоне (2013), стипендиат академии Моцартеум (Зальцбург), Музыкальной академии Киджи (Сиенпа) и Фонда Россини (Пезаро). В его репертуаре – сочинения классических авторов, современная музыка. Еще в студенческие годы Стефано Северини был выбран итальянской студией звукозаписи Tau Records для записи Сонаты № 2 Сергея Рахманинова. Он выступал на Радио Ватикана, исполняя произведения Прокофьева, Брамса, Шопена. По заказу швейцарского радио записал фортепианные произведения Дворжака, Кастельнуово-Тедеско, Уильямса, Бетховена, Листа.

На концерте в зале имени Прокофьева публика услышит музыку Ференца Листа, Отторино Респиги и Сергея Рахманинова. Начало концерта – в 18.30.