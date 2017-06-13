Исторический музей приглашает челябинцев на бесплатный концерт

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 14 июня, в Челябинске состоится творческая встреча «От сердца к сердцу», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Государственный исторический музей Южного Урала.

В концерте примут участие челябинские барды, авторы-исполнители, музыканты и поэты. Они представят как свои авторские произведения, так и хорошо известные всем популярные мелодии.

Своим душевным теплом и природным талантом с южноуральцами поделятся известные уральские коллективы и исполнители. Это трио бардов «Вариант, музыканты Сергей Круподеров и Олег Коробков, автор и исполнитель Мария Жукова, дуэт Марии и Рафаэля Валитовых, Екатерина Романова, Жанна Бердюгина, Мария Смолина, Елизавета Титова, а также дети из челябинской творческой студии «Юность».

Челябинцев и гостей города приглашают в 18.00 на летнюю сцену в сквере перед Восточной башней Государственного исторического музея. Вход свободный.