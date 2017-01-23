Интернет-знакомый вымогал у челябинки деньги и гаджеты, угрожая опозорить ее

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Интернет-знакомый требовал с челябинки деньги и гаджеты, угрожая опозорить ее перед всеми, – опасаясь распространения личных сведений, девушка отдала мужчине все, что он потребовал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда.

Переписка в соцсети превратилась в вымогательство в феврале 2016 года – в течение трех месяцев молодой человек требовал, чтобы интернет-подруга отдала ему имущество на общую сумму 38 тыс. рублей. В противном случае угрожал распространить сведения, ставшие ему известными из личного общения в Сети и позорящие ее.

«Подчиняясь требованиям подсудимого, потерпевшая частями фактически передала имущество на общую сумму 35 тыс. рублей – сотовый телефон, планшет, ноутбук и 13 тыс. рублей наличными», – рассказали в суде.

Мужчина согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о вынесении приговора в особом (сокращенном) порядке. Напомним, в этом случае размер назначенного наказания не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи Уголовного кодекса РФ.

Суд учел также, что у подсудимого есть на иждивении малолетние дети.

Молодой человек признан виновным в вымогательстве, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.

Приговор вступил в законную силу.