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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 13:10

«Хвостик в каждый дом»: в субботу челябинцы смогут подарить дом ничейным животным


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 18 марта, в 13.00, в челябинском торговом комплексе «Алмаз» откроется выставка детских картин «Я обязуюсь любить» – в рамках мероприятия любой желающий сможет забрать пушистого друга домой и получить скидку на его стерилизацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов акции.

Выставка картин посвящена проблеме бездомных животных в Челябинске. Ее цель – привлечь внимание детей и взрослых к осознанному содержанию домашних животных. Свои картины выставят дети в возрасте от 5 до 12 лет. Авторы лучших работ, которые горожане определят путем открытого голосования в соцсети, получат награды.

Также в этот день в «Алмазе» пройдет уже традиционная акция по устройству животных «Хвостик в каждый дом», на которой любой гражданин РФ с паспортом сможет взять себе пушистого друга в семью. Всем желающим выдадут талоны на льготную стерилизацию домашних питомцев от ветеринарных клиник-партнеров.

Добавим, что организатор выставки – некоммерческая организация «Защита животных» – реализует первый в областном центре комплексный проект решения проблемы безнадзорных животных «Добрый city». В 2016 году его волонтеры пристроили 75 пушистиков и выдали 309 талонов на бесплатную стерилизацию. В 2017 уже выдано 117 таких талонов.

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Теги: акция, выставка, афиша, новости челябинска, бездомные животные, домашние животные
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